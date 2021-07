O Chefe de Estado angolano reagia, no Palácio Presidencial, em Luanda, durante a entrega da bandeira de Angola à delegação que parte para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, no Japão.

João Lourenço referiu, igualmente, não ter dúvida de que a bandeira de Angola foi entregue em boas mãos.

Das mãos do presidente angolano recebeu a bandeira de Angola a andebolista Natália Bernardo que, na qualidade de porta-bandeira, reconheceu a grandeza da responsabilidade e confiança depositadas.

A ministra da Juventude e Desportos de Angola, Ana Paula do Sacramento Neto, disse ter certeza de que os atletas partem para o evento com sentimento de vitória.

Na ocasião, também se fez ouvir o presidente do Comité Olímpico Angolano, Gustavo da Conceição, que garantiu vontade dos atletas quanto à conquista do maior número possível de medalhas.

Do primeiro grupo que parte para o local da competição, na segunda-feira, fazem parte as seleções de andebol feminino e a representação da vela, sendo que o restante do grupo segue viagem no dia 19 de julho.

Lista dos atletas que representam Angola em Tóquio2020:

Andebol: Teresa Almeida, Helena Sousa, Albertina Cassoma, Liliana Venâncio, Helena Paulo, Isabel Guialo, Marília Quizelete, Juliana Machado, Natália Kamalandua, Natália Bernardo, Wuta Dombaxi, Azenaide Carlos, Stelvia Pascoal e Magda Cazanga.

Natação: Salvador Gordo e Catarina Sousa.

Vela: Nuno Miguel Nascimento Gomes, Manuel Caiengue Lelo, Paixão Fernando Afonso e Matias Gabriel Montinho.

Judo: Diassonema Neidy.

Atletismo: Bernardo António João e Aveni Célio Reid Miguel.

Os Jogos Paralimpicos acontecem de 24 de Agosto a 8 de Setembro também em Tóquio.

