Depois de ter sido segundo nas eliminatórias, o olímpico Gustavo Ribeiro não conseguiu repetir a prestação hoje e terminou na 17.ª posição -- a mesma de Paris2024 --, com 51,11 pontos na sua melhor 'run', ficando a um lugar de seguir para as meias-finais.

Madu Teixeira foi 21.º lugar, com 39,78 pontos, enquanto Gabriel Ribeiro foi 25.º, com 35,50, num Mundial em que não estão presentes os três medalhados em Paris2024 -- o japonês Horigome Yuto (ouro) e os norte-americanos Jagger Eaton (prata) e Nyjah Huston (bronze) --, nem o atual campeão do mundo, o japonês Shirai Sora.

O também olímpico Thomas Augusto é agora o único português ainda presente em Roma, disputando a prova de park, na qual foi 13.º em Paris2024.

NFO // AMG

Lusa/Fim