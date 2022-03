No Estádio do Dragão, no Porto, o médio Bruno Fernandes assinou, aos 32 minutos, o golo da equipa das 'quinas', que ganha importante vantagem para confirmar a presença no Qatar.

Depois de ter eliminado a Turquia, na meia-final do caminho C do 'play-off' europeu, Portugal procura agora assegurar a oitava presença num Mundial, e a sexta consecutiva, depois de 1966, 1986, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018.

