Jordan, por três vezes, Miguel Pintado, duas , Rúben Brilhante e Bê Martins foram os autores dos golos que permitiram à equipa portuguesa seguir em frente, marcando presença pela primeira vez nas meias-finais depois ter ficado ausente nas duas últimas edições.

Na próxima ronda da prova, que decorre nas Seychelles, Portugal, atual campeão da Europa e vencedor em três ocasiões do Mundial (2001, 2015 e 2019, as duas últimas sob a égide da FIFA), vai defrontar o vencedor do encontro entre a Espanha e o Brasil, que se disputa ainda hoje.

VR // VR

Lusa/Fim