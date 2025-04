Portugal fechou o primeiro período a vencer por 2-0, com golos marcados por Filipe Santos e Rúben Brilhante, mas a Itália conseguiu reduzir no segundo, por intermédio de Alessandro Andriani, e deixou em aberto a questão do vencedor para o terceiro parcial.

Os transalpinos conseguiram empatar por Leandro Casapieri, antes de Miguel Pintado e Filipe Santos voltarem a dar vantagem de dois golos a Portugal (4-2), que prevaleceu no fim do encontro, pois, apesar de Ovidio Alla ter reduzido a Itália, Rui Coimbra também faturou para a seleção nacional.

A equipa liderada pelo selecionador Mário Narciso volta a defrontar os italianos na segunda-feira, em jogo com início às 17:30, novamente na Calheta, antes de viajar para as Seicheles, palco do Mundial de futebol de praia de 2025, em 26 de abril.

Campeão mundial em 2015 e 2019, Portugal estreia-se no Grupo B na fase final em 01 de maio, frente ao Paraguai, seguindo-se os encontros com a Mauritânia, em 03 de maio, e o Irão, em 05 de maio. Os dois primeiros classificados qualificam-se para os quartos-de-final.

