Portugal vence França na estreia no Europeu de andebol

A seleção portuguesa venceu hoje a França, por 28-25, na sua estreia no Euro2020 de andebol, em jogo da primeira jornada do Grupo D, disputado no pavilhão Trondheim Spectrum, na Noruega.

Lusa

