Na cidade polaca de Sosnowiec, a formação lusa, que ao intervalo estava empatada 13-13 com a seleção africana, acabou por vencer os egípcios por quatro golos de diferença e somou a sexta vitória na prova, enfrentando nas meias-finais o vencedor do duelo entre a Eslovénia e as Ilhas Faroé, que se disputa ainda hoje.

Portugal vai disputar pela terceira vez as meias-finais de um Campeonato do Mundo do escalão, depois do terceiro lugar em 1995, na Argentina, e do quarto em 2019, em Espanha, onde perdeu diante dos egípcios a disputa pelo bronze.

AJO // JP

Lusa/Fim