Com os 17 pontos somados, o conjunto das 'quinas' já sabe que vai partilhar esse estatuto com a Rússia, segunda classificada do Grupo H, com 22 pontos -- 16 nas contas dos segundos colocados, que não incluem os resultados com os sextos.

Além de Portugal e da Rússia, já há mais seis seleções garantidas nos 'play-offs', sendo que duas delas já estão certas na 'rota' lusa, mais precisamente a Áustria, qualificada via Liga das Nações, e a Macedónia do Norte, segunda do Grupo J.

Estas duas formações estão certas no Pote 2, enquanto República Checa e País de Gales, uma pelo segundo posto do Grupo E e a outra via Liga das Nações, Escócia, segunda do Grupo F, e Suécia, segunda do Grupo B, tanto podem cair nos potes 1 como no 2.

Depois da ronda de hoje, ainda há quatro vagas em aberto nos 'play-offs', que serão preenchidas por Itália ou Suíça (Grupo C), Finlândia ou Ucrânia (D), Países Baixos, Turquia ou Noruega (G) e Inglaterra ou Polónia (I).

No sorteio dos 'play-offs', marcado para 26 de novembro, as seleções vão ser divididas em três 'caminhos', e em cada qual serão jogadas meias-finais e final, com o vencedor de cada um a qualificar-se para a fase final: três, de 12 seleções.

Nas meias-finais, em 24 e 25 de março de 2022, os cabeças de séries vão jogar em casa numa eliminatória a um só jogo e, nas finais, também em jogo único, em 28 e 29 de março, o anfitrião será sorteado.

- Equipas qualificadas para os 'play-offs': Pote 1 Portugal (17 pontos) Rússia (16) Pote 1 ou 2 República Checa (11, 12 ou 14) Escócia (14, 15 ou 17) Suécia (15) País de Gales (14, 15 e 17) 2.º Grupo C 2.º Grupo D 2.º Grupo G 2.º Grupo I Pote 2 Áustria (via Liga das Nações) Macedónia do Norte (12)

