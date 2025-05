"Num Campeonato da Europa, todos os jogos são difíceis, essa é a realidade. A Alemanha é difícil de defrontar, normalmente abordam o jogo numa marcação muito individual, isso torna as coisas difíceis. Individualmente, teremos de ser fortes para ultrapassar essa primeira pressão e, a partir daí, podemos ter sucesso", começou por dizer o selecionador nacional.

Portugal defronta a Alemanha no domingo, a partir das 19:30, na Arena Kombëtare, em Tirana, na terceira e última jornada do Grupo A.

"Será um jogo que vai exigir muita concentração e vamos ter de fazer novamente um jogo muito bem conseguido. À semelhança daquilo que falei sobre o jogo com a França, conseguimos praticamente tudo, só pecámos na finalização, já que tivemos situações muito claras para ter feito o golo da vitória. Neste caso, vamos ter de fazer um jogo perfeito para podermos alcançar o nosso objetivo, que é passar às meias-finais", reconheceu.

Portugal lidera o grupo, com quatro pontos, os mesmos da França, com a Alemanha a somar menos um. Na última ronda, a seleção de sub-17 terá de vencer ou empatar com os alemães para se qualificar para as meias-finais, enquanto uma derrota só dará apuramento ao conjunto luso caso a França também perca diante da Albânia, que só tem derrotas até agora.

"Não vamos estar sequer a pensar no empate, vamos estar a disputar um jogo que queremos vencer, onde queremos dar o nosso melhor e onde queremos ser os protagonistas. Nesse sentido, vamos à procura da vitória", garantiu Bino Maçães, citado pela Federação Portuguesa de Futebol.

Quem também perspetivou o encontro de domingo foi Daniel Banjaqui, com o jovem futebolista a antever "um jogo difícil frente à Alemanha".

"Já os defrontámos três vezes nesta geração. São muito fortes no 1x1 e no ataque à profundidade. Têm extremos muito rápidos e apostam muito nisso. Vamos estar preparados. Apesar de sabermos que estamos a um ponto das meias-finais, vamos entrar em campo para vencer e conseguir mais três pontos. Portugal entra em campo sempre para vencer", asseverou.

O lateral português recordou os dois conjuntos se conhecem bem, com a equipa das 'quinas' a saber quais são "os pontos fortes e menos fortes da Alemanha".

"Estamos a trabalhar bem nestes dias para chegarmos no nosso melhor nível ao jogo. O facto de dependermos de nós só nos aumenta os níveis de atenção e motivação. O nosso objetivo é vencer e passar às meias-finais, isso é o mais importante", declarou.

Os dois primeiros de cada um dos dois agrupamentos da fase final seguem para as meias-finais do Europeu de sub-17, campeonato que Portugal já conquistou em 2003 e 2016.

