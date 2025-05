A agência noticiosa espanhola Efe adianta que os utilizadores desta rede social esforçaram-se para comunicar os problemas com o serviço tanto no aplicativo móvel quanto na versão web, de acordo com os relatórios enviados para a página Downdetector, que já evidencia uma diminuição das incidências.

O pico deste tipo de relatório ocorreu entre as 14:35 (12:20 GMT) e as 15:08 (13:08 GMT), quando foram relatadas 3.200 incidências em Espanha, um número semelhante ao registado em França.

Esta incidência foi replicada noutros países, sendo que os Estados Unidos contaram naquela mesma hora com mais de 12.500 relatórios, enquanto outros países como a Itália, com 1.450 incidências, o Reino Unido, com mais de 9.000 relatórios, também foram alertados sobre o erro de funcionamento.

Ao tentar recarregar o aplicativo, o utilizador da rede X deparava-se com uma mensagem que afirmava que "algo" estava a funcional "mal" e pedia para recarregar uma nova página.

