Desde a última atualização, no final de outubro, Portugal goleou em casa a Polónia (5-1) e empatou em casa da Croácia (1-1), nos dois últimos encontros da fase de grupos da Liga das Nações.

Portugal ultrapassou a Bélgica, que caiu de sexta para oitava, sendo igualmente ultrapassada pelos Países Baixos, com o top 5 a manter-se inalterado, com a Argentina a manter a liderança, seguida da França, vice-campeã mundial, e da Espanha, campeã da Europa, enquanto a Alemanha reentrou no top 10, por troca com a Colômbia, que caiu dois lugares, para 12.ª.

Entre os países lusófonos, o Brasil mantém a quinta posição, com Cabo Verde a manter-se no 72.º posto, Angola, de Pedro Gonçalves, a descer para 85.ª e Moçambique a subir a 98.º. A Guiné-Bissau, de Luís Boa Morte, é 120.ª, São Tomé e Príncipe subiu ao 189.º lugar, Macau está em 193.º e Timor-Leste no 196.º.

Os Emirados Árabes Unidos, comandados por Paulo Bento, subiram três lugares, para o 63.º, enquanto o Azerbaijão, de Fernando Santos, ascendeu um posto e é o 117.º posto.

A próxima atualização do ranking masculino da FIFA está marcada para 12 de dezembro.

- Ranking da FIFA: 1. (1) Argentina, 1.867,25 pontos. 2. (2) França, 1.859,78. 3. (3) Espanha, 1.853,27. 4. (4) Inglaterra, 1.813,81. 5. (5) Brasil, 1.775,85. 6. (7) PORTUGAL, 1.756,12. 7. (8) Países Baixos, 1.747,55. 8. (6) Bélgica, 1.740,62. 9. (9) Itália, 1.731,51. 10. (11) Alemanha, 1.703,79. (...) 72. (72) Cabo Verde, 1.328,51. 85. (82) Angola, 1.296,48. 96. (98) Moçambique, 1.232,70. 120. (116) Guiné-Bissau, 1.151,72. 189. (190) São Tomé e Príncipe, 878,09. 193. (193) Macau, 871,52. 196. (196) Timor-Leste, 850,83.

