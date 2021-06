Portugal foi um dos países que entregou uma manifestação de interesse para acolher a prova, que este ano vai decorrer em Houston, nos Estados Unidos, e nunca se realizou em território nacional.

As propostas finais terão de ser entregues até ao final do mês, com as inspeções da ITTF a decorrerem entre julho e agosto deste ano, seguindo-se várias apresentações dos candidatos até à votação.

