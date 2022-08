João Pedro Moreira (71.522 pontos), no cavalo Zonik Hit, Maria Caetano (70.404), no Fenix de Tineo, Martim Meneres (69.053), no Equador, e Vasco Mira Godinho (63.370), no Garrett, compuseram a equipa lusa, que terminou com 210.979 pontos - o resultado mais baixo é excluído.

A Dinamarca venceu com um total de 235.451 pontos, seguida da Grã-Bretanha (234.223) e da Alemanha (230.791), numa prova em que os seis primeiros classificados garantiam a presença nos Jogos Olímpicos Paris2024, objetivo alcançado por Suécia, Países Baixos e Estados Unidos.

