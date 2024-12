Inserido no Grupo 7, tendo ainda a Macedónia do Norte como adversário, Portugal, bicampeão europeu, inicia esta fase de qualificação em Andorra, em 13 de dezembro, cinco dias antes de receber a seleção dos Países Baixos, no Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim.

Os vencedores de cada agrupamento juntar-se-ão aos anfitriões Lituânia e Letónia na fase final do Euro2026, a decorrer entre 19 de janeiro e 08 de fevereiro de 2026, bem como os vencedores de um play-off entre os oito segundos mais bem classificados.

"Este jogo de qualificação para o Europeu de futsal de 2026 é uma etapa importante neste passo rumo à fase final da prova. Será uma oportunidade para todos os apaixonados vibrarem com a nossa seleção", afirmou aos canais de comunicação da FPF o presidente da associação do Porto, José Neves.

O presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, Aires Pereira, que antevê grande adesão do público, assegura que a seleção vai sentir "boa energia" num recinto "onde sempre venceu" e que a "vai catapultar para mais uma vitória".

Portugal, vencedor do título europeu em 2018 e 2022, procura a sua 11.ª presença em fases finais da competição, a 10.ª seguida.

APS // JP

Lusa/Fim