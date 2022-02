De acordo com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Portugal estreia-se frente à seleção norueguesa em 16 de fevereiro, em Lagos, e mede forças com a Suécia, segunda do ranking mundial e vice-campeã olímpica, no dia 20, no Estádio Algarve.

"Temos pela frente dois jogos de elevado grau de dificuldade e exigência. Noruega e Suécia são equipas que lutam, com regularidade, por títulos em campeonatos da Europa e do mundo. Tal como a nossa seleção, estão a disputar o apuramento para o Mundial. É a oportunidade de percebermos o estado atual da nossa equipa, tendo em vista os dois jogos de apuramento que vamos ter em abril", disse o selecionador nacional, Francisco Neto, em declarações divulgadas pela FPF.

A convocatória da seleção portuguesa para a Algarve Cup será conhecida em 07 de fevereiro.

Dinamarca e Itália completam o grupo de cinco equipas que vão estar em competição, num formato em que as duas seleções com mais pontos e melhor diferença de golos após dois jogos seguem para a final, agendada para dia 23, enquanto as restantes três jogarão nesse dia num sistema de 'poule' concentrada, de todos contra todos, em que cada encontro terá a duração de 45 minutos.

LG // VR

Lusa/fim