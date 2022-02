Os espanhóis foram para o intervalo a vencer por 2-0, com golos de Raúl Gómez, logo no primeiro minuto, e Chino, aos 13, só que a equipa das quinas reagiu no segundo tempo, com um tento de Bruno Coelho, aos 29, de penálti, e um 'bis' de Zicky, aos 32 e 39.

Depois de ter vencido a prova em 2018, precisamente diante da Espanha, Portugal vai disputar novamente a final de um Europeu, desta vez diante da Rússia, que bateu por 3-2 a Ucrânia na outra meia-final.

A final do Euro2022 está marcada para domingo, às 16:30, em Amesterdão, enquanto o jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares, entre espanhóis e ucranianos, joga-se no mesmo dia e no mesmo local, às 13:30.

