Portugal com Sérvia, Ucrânia e Macedónia na qualificação do Eurobasket feminino

Portugal vai disputar a qualificação para o Eurobasket feminino de 2025 inserido no Grupo G, com as seleções da Sérvia, Ucrânia e Macedónia do Norte, ditou hoje o sorteio realizado em Mies, na Suíça.