Sexto no Euro2020, um resultado que valeu o apuramento, após ter sido cancelado o torneio de qualificação, devido à pandemia de covid-19, a formação lusa regressa aos Mundiais após três participações, em 1997, 2001 e 2003, este último enquanto anfitrião e melhor resultado de sempre, o 12.º lugar.

A seleção lusa estava no Pote 1, encontrando dois adversários 'familiares' em campeonatos do mundo: os islandeses foram adversários no Euro2020, mas também nos Mundiais de 2001, em que Marrocos também estava nesta 'poule', e 2003.

No Grupo A, a estreante Cabo Verde defrontará Alemanha, Hungria e Uruguai, enquanto a Angola terá Croácia, Qatar e Japão como adversários no C, com Espanha, Brasil, Polónia e Tunísia no B.

A campeã em título Dinamarca está no Grupo D, com Argentina, Bahrein e RD Congo, com a vice-campeã Noruega no E, com a medalha de bronze França e a Áustria à espera de uma equipa ainda por apurar.

Na primeira fase, as três melhores equipas de cada grupo avançam para a ronda principal, com os quartos classificados, eliminados, a disputarem um torneio separado.

No 'main round', passam as duas melhores equipas de grupos de quatro, apurando-se para os quartos de final.

O torneio está marcado para o Egito, entre 14 e 31 de janeiro, com 32 equipas participantes, pela primeira vez, com 30 já encontradas, faltando apurar uma formação da América do Norte e outra da América do Sul.

