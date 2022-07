Depois de duas boas atuações, perante Itália (67-71) e Israel (90-86, após prolongamento), formações que tinham superado os helénicos, Portugal esteve irreconhecível no terceiro encontro, o que lhe vai custar ter um adversário mais difícil nos 'oitavos'.

A formação das 'quinas' até começou bem, ao nível das duas primeiras rondas, conseguindo rapidamente distanciar-se para a 'casa' das dezenas (16-5, 18-7 e 21-10) e uma vantagem máxima de 12 pontos (24-12), coincidente com o final do primeiro parcial.

Os comandados de André Martins ainda equilibraram os instantes iniciais do segundo quarto (26-15 e 28-17), mas, depois, sofreram um parcial de 14-0 e perderam o comando do encontro (28-31).

Portugal ainda virou o resultado (32-31), mas já atingiu o intervalo a perder por cinco pontos (36-41) e teve um início de segunda parte verdadeiramente 'desastrado', ao sofrer um parcial de 2-23, numa atuação em total desnorte.

A perder por 38-64, o conjunto das 'quinas' ainda esboçou uma reação no final do terceiro período, que terminou a perder por 19 pontos (49-68), mas voltou a ser completamente dominado no quarto (7-23), para ceder por impensáveis 35 pontos.

André Cruz, que tinha marcado 22 pontos aos italianos e 25 -- mais 19 ressaltos -- aos israelitas, foi o 'espelho' da 'queda' da formação lusa, ao não conseguir qualquer ponto, em 19.58 minutos, nos quais falhou os cinco 'tiros' de campo tentados.

O melhor do conjunto das 'quinas' foi Ruben Prey, com 15 pontos e oito ressaltos, enquanto os gregos foram liderados por Georgios Tanoulis, autor de 27 pontos, com 100% nos lançamentos de dois pontos (11 em 11), e 11 ressaltos.

A seleção portuguesa de basquetebol de sub-20 volta a jogar na quarta-feira, nos oitavos de final, contra uma das equipas do Grupo A (França, Croácia, Bélgica e Eslovénia), dependente da classificação dos dois agrupamentos.

