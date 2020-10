Os golos lusos foram apontados aos 21 minutos, por Bernardo Silva, e aos 44, por Diogo Jota, substituto no 'onze' luso de Cristiano Ronaldo, que acusou positivo à covid-19 e foi dispensado.

No outro encontro do agrupamento, a França, que reparte a liderança com Portugal, está igualmente a vencer, por 1-0, em Zagreb, face à Croácia, graças a um tento de Antoine Griezmann, apontado logo aos oito minutos.

PFO // PFO

Lusa/Fim