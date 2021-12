"Sabemos que vai ser difícil. O Arouca vem de um resultado pesado e inesperado em casa [1-4] e certamente vem acordado e vivo para dar uma imagem diferente. Temos de estar prontos para uma equipa muito aguerrida e muito competitiva", disse Paulo Sérgio, na antevisão ao encontro da 15.ª jornada da I Liga de futebol.

Apesar desse resultado, o treinador garantiu que a tarefa dos algarvios vai ser "difícil" e que a sua equipa não pode 'atacar' o jogo com sobranceria, prometendo "intensidade" e "foco muito elevado".

"O Arouca foi surpreendido com uma grande dose de eficácia do Vizela e certamente quer dar outra imagem. Não estamos à espera de facilidades absolutamente nenhumas. Os alertas têm de estar elevados e não podemos entrar confortáveis", sublinhou.

Paulo Sérgio acredita que a sua equipa tem "capacidade" para ultrapassar esta "batalha", mas os jogadores devem "ser muito humildes e abordar o jogo com a mentalidade certa", de forma a voltar aos resultados positivos na condição de visitados.

"Houve dias, em casa, em que não fomos felizes, em que tivemos prestação, mas não tivemos resultado, isso faz parte da caminhada. Queremos amanhã [sábado], mais uma vez, competir para ficar com os pontos, é esse o nosso foco", afirmou o técnico do Portimonense, que não poderá contar com Nakajima e Lazaar, ambos por lesão.

O Portimonense, sexto classificado, com 23 pontos, recebe no sábado o Arouca, 12.º com 13, em jogo marcado para o Estádio Municipal de Portimão, às 15:30, com arbitragem do lisboeta Miguel Nogueira.

