André Silva deu vantagem aos minhotos, aos 20 minutos, e o suplente Guga empatou para os algarvios, aos 79.

Com este empate, o segundo seguido de uma série de três jogos sem perder, o Vitória de Guimarães subiu provisoriamente ao quarto lugar, destacando-se do rival Sporting de Braga, com 41 pontos, enquanto o Portimonense quebrou um ciclo de duas derrotas e segue no 12.º posto, com os mesmos 22 do Gil Vicente.

