Como se previa, a prova decidiu em Jadel Hafeet, uma subida de 11 quilómetros com 6,7% de inclinação, no final dos 148 quilómetros, desde Al Ain, e Pogacar não deu hipóteses à concorrência, arrebatando a etapa, em 3:20.24 horas, e a geral.

Adam Iates (Ineos) foi o primeiro a atacar, a três quilómetros da meta, e voltou a fazê-lo à entrada para o último, mas o esloveno aguentou, entrou na frente para a última curva e ainda conseguir deixar para trás o britânico, que acabou a um segundo.

Pelo Bilbao (Bahrain-Victorious) e João Almeida ficaram para trás no último quilómetro, com o espanhol a cortar a meta no terceiro lugar, a cinco segundos, e o português no quarto, a 15.

Na geral, Pogacar totalizou 25:38.16 horas, superando Iates, segundo classificado, por 22 segundos, e Bilbao, terceiro, por 48. O russo Aleksandr Vlasov (Borra-hansgrohe) foi quarto, a 54, e João Almeida quinto, a 55.

Rúben Guerreiro (EF Education -- Easy Post) foi 30.º na sexta e última tirada, a 2.55 minutos de Pogacar, e fechou a prova no 21.º posto, a 3.47.

