O tema era o debate preparatório do Conselho Europeu de 19 de dezembro, mas Luís Montenegro não deixou sem resposta uma pergunta sobre os impactos económicos deste evento colocada pelo deputado da IL Bernardo Blanco, citando um estudo recente de uma consultora feito em outubro de 2024.

"As conclusões são que, no conjunto dos três países, irão ser criados cerca de 409 mil empregos, e em Portugal estaremos a falar de 18 a 23 mil empregos nesta organização", disse.

Portugal, Espanha e Marrocos vão organizar o Mundial2030 de futebol, oficializou hoje a FIFA, depois de ter votado a candidatura única durante o seu congresso extraordinário, realizado em Zurique.

"No conjunto dos três países, por cada euro investido em princípio resulta um retorno de 1,8 euros. No caso português cada euro investido resultará, segundo o estudo, num retorno de 8,5 euros. Portanto, temos uma repercussão muito maior em Portugal do que nos outros nossos parceiros coorganizadores", disse.

Segundo o estudo citado pelo primeiro-ministro, tal significará "um impacto total entre 707 e 859 milhões de euros no PIB, impostos gerados entre 312 e 394 milhões de euros e um acréscimo de 2,3% nas receitas habituais do turismo, estimando-se entre 300 a 500 mil visitantes".

No debate quinzenal, que antecedeu o debate preparatório do Conselho Europeu no parlamento, o chefe do Governo já tinha saudado a atribuição da organização do Mundial de 2030 a Portugal, Espanha e Marrocos, considerando que será "um momento muito positivo" para o país.

"Estou convencido que será um grande momento da afirmação dos nossos valores e da nossa paixão nesta área concreta", disse, numa saudação a que a bancada do PSD se associou.

Candidata única, a proposta de Portugal, Espanha e Marrocos, denominada 'Yalla Vamos!', prevê que o grosso do torneio seja disputado nestes três países, enquanto outros três jogos da fase final vão decorrer na Argentina, Paraguai e Uruguai, como forma de celebrar o centenário da competição, cuja primeira edição decorreu no Uruguai, em 1930.

Os três estádios portugueses que irão acolher jogos do Mundial2030 serão o Estádio da Luz, o Estádio José Alvalade, ambos em Lisboa, e o Estádio do Dragão, no Porto, sendo que o recinto do Benfica -- o único dos três com capacidade mínima de 60.000 lugares -- vai acolher uma das meias-finais da competição.

Portugal estreia-se na organização de Mundiais, após já ter recebido o Europeu de 2004, a Espanha organizou o Euro1964 e o Mundial1982 e Marrocos acolheu unicamente a Taça das Nações Africanas (CAN) em 1988, condição que irá repetir em 2025.

Na ocasião, foi ainda confirmada a atribuição do Mundial de 2034 à Arábia Saudita.

