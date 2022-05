"Estou muito grato a todos os que compuseram este grupo, à minha direção, ao 'staff' técnico, aos jogadores, dizer-lhes que é isso que continuo a ter nos meus sonhos, na minha cabeça. Se todos quisermos e estivermos unidos como estivemos em todos os momentos este ano, viremos aqui muitas vezes. Comigo ou sem mim, serão campeões muitas mais vezes", disse o presidente do FC Porto, Pinto da Costa.

Depois de ter vencido a I Liga, a equipa portuense conquistou a nona 'dobradinha' do seu historial no domingo, ao vencer o Tondela por 3-1 na final da Taça de Portugal da época 2021/22, sob o comando do treinador Sérgio Conceição, que Pinto da Costa acredita que continuará no clube.

"No próximo dia 27 de maio, vai fazer, para além da conquista da Taça dos Campeões Europeus, que foi o primeiro ponto alto do FC Porto, anos que eu e o Sérgio Conceição, sem papel e caneta, assinámos um compromisso que ainda dura e durará", assinalou.

O presidente do FC Porto reafirmou a vontade de manter no clube "os melhores", que possam concretizar os seus "sonhos" e responder aos "anseios dos milhares de pessoas que, ainda ontem [domingo], em Lisboa, transformaram um estádio que de bonito já tem pouco numa beleza azul e branca".

O médio Vítor Ferreira, auto do segundo golo dos 'dragões' no Estádio Nacional, admitiu que a conquista da 'dobradinha' "tem um significado muito especial" para um "portista que sonhou em estar na equipa principal e logrou esse feito".

"Este grupo de trabalho merece estes dois títulos, foram muitos sacrifícios, muitos dias de trabalho, felizmente conseguimos esta 'dobradinha', o que é muito bom. [...] Vamos festejar hoje e amanhã ainda, depois começa-se a pensar no futuro", afirmou Vítor Ferreira.

O médio Otávio, um dos jogadores mais influentes da equipa portuense, expressou a satisfação por "entrar na história do clube" e manifestou o desejo de "voltar todos os anos": "Estou muito feliz por mais uma dobradinha e queremos pensar na próxima época para voltarmos ao museu", reforçou.

