Martin concluiu a corrida catalã a 3,506 segundos do vencedor, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), seu único rival na luta pelo campeonato e que era bicampeão em título, com o espanhol Marc Márquez (Ducati) a ser segundo, a 1,474.

Com estes resultados, o piloto madrileno terminou o campeonato com 508 pontos, mais 10 do que Bagnaia e 116 do que Márquez, que recuperou a terceira posição, com Miguel Oliveira (Aprilia) a acabar em 15.º, com 75, depois de ser 12.º em Barcelona.

