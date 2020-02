Petro de Luanda vence e reduz para um ponto distância com o líder do "Girabola" O Petro de Luanda encurtou hoje para um ponto a distância para o 1.º de Agosto, líder do campeonato angolano de futebol, após vencer o Ferrovia do Huambo, por 2-0, em jogo da 20.ª jornada. desporto Lusa desporto/petro-de-luanda-vence-e-reduz-para-um-ponto_5e493049ec64cc12b38d533e





Os avançados Yano, aos 13 minutos, e Jaques Tuissengue, aos 20 minutos, foram os marcadores.

Com este resultado, os 'petrolíferos', vice-campeões nas últimas quatro temporadas, somam 43 pontos, menos um do que o líder da competição, o tetracampeão 1.º de Agosto, que joga apenas no domingo.