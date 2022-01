Petit salientou as qualidades do adversário, ainda assim, lembrou que o foco está exclusivamente na sua equipa e no que o Boavista pode fazer.

"São duas equipas num bom momento. O Gil Vicente pelo que tem feito em casa e fora. Tem mais vitórias fora. É uma equipa com bons processos. Nós também estamos a atravessar um bom momento, apesar do resultado no último jogo. Vamos com a mesma mentalidade, de lutar pelos três pontos", frisou o técnico, em conferência de imprensa.

Petit desvalorizou o facto de o Gil Vicente ser considerada "a equipa sensação" do campeonato e garantiu que a formação 'axadrezada' está preparada para dar o melhor dentro das quatro linhas.

"O Gil Vicente é uma equipa, com bons processos. Com qualidade nos jogadores. Gosta de trabalhar bola. E nós trabalhamos sobre esses processos. O foco é o de crescer como equipa, mas esperamos um jogo bom, com duas equipas a querer ganhar. O Gil Vicente também tem que se preocupar connosco, com o que estamos a fazer. Esperamos dar uma boa resposta", reforçou.

O treinador confirmou que Tiago Ilori está de fora das opções para este jogo, enquanto Porozo treinou hoje e vai ser reavaliado no sábado. Javi Garcia está recuperado e foi convocado.

Sobre o mercado de transferências, Petit garantiu não estar preocupado com entradas no plantel, referindo que o principal objetivo é fazer crescer o grupo que tem à sua disposição neste momento.

"O meu foco está no que não quero perder e não no que vai entrar. Entradas, não vou falar sobre isso", disse.

O técnico 'axadrezado' fez um balanço positivo do tempo que está ao comando da equipa, no entanto, defendeu que podia "ter mais pontos".

"Desde que cheguei podíamos ter mais pontos. No jogo com o Marítimo e neste jogo com o Tondela, merecíamos os três pontos. Mas é o futebol. Do outro lado também há equipas que trabalham bem. Vamos tentar fazer uma segunda volta melhor do que a primeira", concluiu.

O Boavista, em 10.º lugar, com 17 pontos, recebe no sábado, às 15:30 horas, o Gil Vicente, na quinta posição, com 26, numa partida da 18.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrada por Fábio Melo, da associação do Porto.

JYA // RPC

Lusa/fim