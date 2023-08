Pepe suspenso por dois jogos e Sérgio Conceição um jogo e 23 dias

O capitão do FC Porto Pepe foi hoje punido com dois jogos e o treinador Sérgio Conceição com um e 23 dias de suspensão, devido às ocorrências na Supertaça de futebol, que o Benfica venceu por 2-0, em Aveiro.