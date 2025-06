"Onze locais na província do Azerbaijão Oriental foram alvos de brutais ataques aéreos do regime sionista", informou a IRNA, citando as autoridades locais.

Anteriormente, o Crescente Vermelho tinha reportado a morte de pelo menos 11 pessoas, incluindo quatro crianças, bem como ferimentos em 121, em 12 províncias do Irão, devido aos bombardeamentos israelitas.

A direção de um dos hospitais de Teerão anunciou que as crianças mortas tinham entre 3 e 5 anos e que estão a receber feridos desde as primeiras horas desta manhã, sem especificar um número exato, de acordo com uma informação publicada inicialmente pela IRNA.

Israel iniciou na madrugada de hoje uma ofensiva militar contra o Irão com bombardeamentos a instalações militares e nucleares que mataram vários altos oficiais iranianos, bem como cientistas e outros civis.

Os ataques noturnos, efetuados por 200 aviões contra uma centena de alvos, atingiram sobretudo Teerão (norte) e a central de enriquecimento de urânio de Natanz (centro).

O Governo israelita afirmou que a operação militar vai continuar e as autoridades iranianas prometem uma resposta sem limites aos ataques israelitas.

