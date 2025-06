"O problema é que a Europa precisa de mais peso militar, para poder aumentar o seu peso geopolítico. O Sr. Netanyahu comunicou ao Presidente Trump que ia atacar. Não foi para nenhum dos líderes da Europa", referiu o chefe de estado à margem de uma visita à Feira Nacional da Agricultura, em Santarém.

Marcelo alertou para a necessidade de a União Europeia reforçar a sua capacidade de defesa e segurança, face a um contexto internacional marcado por instabilidade e "decisões unilaterais de potências globais".

"A Europa não pode manifestar muito mais do que preocupação se não tiver poder militar", afirmou, defendendo um aumento faseado do investimento na área da Defesa, de 2% para 5% do PIB, com o objetivo de garantir maior peso político e estratégico à União.

O chefe de Estado considerou prudente a decisão da Comissão Europeia de permitir uma derrogação orçamental temporária para acomodar este esforço, mas advertiu que será necessário garantir que os fundos tradicionais da União não sejam sacrificados.

Sobre o ataque de Israel contra o Irão com bombardeamentos a instalações militares e nucleares que mataram vários altos oficiais iranianos, bem como cientistas e outros civis, Marcelo Rebelo de Sousa classificou a ação militar israelita como uma "demonstração de poder" com vários objetivos estratégicos, entre eles travar o programa nuclear iraniano, enfraquecer a liderança militar do país e condicionar negociações internacionais.

"Israel, com esta atuação, consegue vários objetivos ao mesmo tempo", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, destacando ainda que a ofensiva serve para "desviar a atenção da questão palestiniana".

Confrontado com o aumento de episódios de violência em Portugal, incluindo um ataque recente a um ator de teatro por um grupo neonazi, o chefe de Estado alertou para a influência do clima internacional de guerra e instabilidade.

"Estamos a assistir, infelizmente, a uma normalização da violência, mesmo em países tradicionalmente pacíficos", afirmou, acrescentando que "Portugal ainda é, felizmente, muito diferente daquilo que vemos à nossa volta".

Marcelo Rebelo de Sousa defendeu que a paz e a democracia se constroem diariamente e apelou aos atores políticos para que promovam a estabilidade e evitem alimentar a conflitualidade.

"A democracia verdadeiramente estável é uma democracia pacífica", afirmou.

Depois de ter sido Homenageado pela Confederação de Agricultores de Portugal (CAP) no inicio da visita, o Presidente da República alertou também para os riscos na proposta de um "envelope único" para os fundos europeus destinados à agricultura.

O chefe de Estado sublinhou que a proposta de concentrar os apoios num único pacote pode ser "burocraticamente fácil, mas substancialmente injusta", por não refletir as diferentes realidades dos Estados-membros.

"Meter tudo no mesmo envelope não é uma boa ideia", referiu.

Marcelo considerou esta uma "luta europeia" que Portugal deve travar com aliados, incluindo outros países e federações do setor.

O Presidente destacou ainda a presença de um comissário europeu na feira, o que não acontecia há uma década, como sinal de empenho e solidariedade da União Europeia com o setor agrícola português.

Marcelo Rebelo de Sousa classificou o próximo ano como "decisivo" para o futuro da política agrícola europeia, sublinhando que a discussão do novo quadro financeiro plurianual será "a questão" central para Portugal e para a Europa.

"Estamos a falar em questionar uma política que tem décadas. Mudou, mas continua a ser essencial", afirmou, apelando à mobilização do setor e à ação política para garantir uma solução equilibrada.

