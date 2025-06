"São no total 32 pessoas que foram diagnosticados com a doença e internadas nas duas maiores unidades sanitárias dos distrito, 28 estavam no hospital rural de Marromeu e outras quatro na unidade sanitária de Chido", disse aos jornalistas o chefe do departamento de Saúde Pública da província de Sofala, Edgar Meque.

No caso de Marromeu, as autoridades declararam a existência de um surto, devido aos vários casos detetados da doença desde o final de maio.

"Olhando aos critérios clínicos e epidemiológicos, decidimos declarar o surto de cólera para o distrito de Marromeu. A semana passada houve um reforço de consumíveis e nesta semana está a acontecer o processo de distribuição normal dos medicamentos", garantiu Edgar Meque.

Localmente já estão a decorrer trabalhos para prevenir e combater a propagação da doença, incluindo a distribuição de purificadores de água.

"Pelas investigações e pelas equipas que estão a trabalhar lá, notamos que há um grande défice na componente do abastecimento de água, pois existem poços ou fontanários em mau estado de conservação e podem ser um dos motivos da eclosão da doença", acrescentou o responsável.

O surto de cólera em Moçambique provocou quase 3.900 infetados e 59 mortos em pouco mais de sete meses, afetando essencialmente a província de Nampula (norte), segundo o balanço noticiado pela Lusa no início do mês.

De acordo com o boletim da Direção Nacional de Saúde Pública do Ministério da Saúde, com dados até 04 de junho, o surto de cólera causou até então 3.869 infetados, desde 17 de outubro, dos quais 3.405 na província de Nampula, com 40 óbitos, seguindo-se a Zambézia, no centro, com 352 casos e 12 mortos.

Em pouco mais de sete meses, o registo apontava ainda para 89 infetados e seis mortos em Tete, e 23 casos, que provocaram um morto, em Manica, ambas no centro.

De acordo com o boletim, havia então surtos ativos de cólera em distritos daquelas quatro províncias. O surto registava uma taxa de letalidade de 1,5%, sendo que 45 dos 59 óbitos foram registados nas comunidades, fora das unidades de saúde.

O surto de cólera em Nampula foi declarado no dia 17 de outubro de 2024, no distrito de Mogovolas.

