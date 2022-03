"Foi bem-sucedida a intervenção cirúrgica a que Pepê foi sujeito esta segunda-feira na Casa de Saúde da Boavista. O extremo brasileiro foi operado pelo Doutor Carlos Monteiro a uma fratura da arcada zigomática com afundamento", lê-se no site oficial dos 'dragões'.

O jogador de 25 anos, que está a cumprir a sua primeira temporada no FC Porto, foi substituído logo aos 25 minutos no dérbi portuense, depois de um choque com Yusupha, avançado do Boavista. A equipa de Sérgio Conceição, que lidera do campeonato, acabou por vencer a partida, por 1-0.

"Segue-se agora o período de recuperação adequado a esta cirurgia", concluiu o FC Porto, não revelando o tempo esperado de paragem de Pepê.

Esta época, o extremo, que chegou ao emblema portista vindo do Grémio Porto Alegre, leva 33 jogos e seis golos.

LG // AMG

Lusa/Fim