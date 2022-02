Mesmo reduzidos a 10 elementos, os vimaranenses bateram o rival bracarense por 2-1, na jornada anterior, mas o seu 'timoneiro' frisou que esse êxito, responsável pela consolidação da equipa minhota no sexto lugar do campeonato, com 30 pontos, só tem valor se houver "continuidade" no domingo, na visita ao Estádio Nacional, em Oeiras.

"Em vez de estarmos só a pensar em ganhar, temos de ter a atitude competitiva do último jogo. Se formos iguais ao que conseguimos fazer, vamos estar sempre muito mais próximos de ganhar o jogo. Queremos três pontos, mas precisamos de atitude competitiva. Se não a tivermos, o triunfo sobre o Sporting de Braga não nos valeu nada", realçou, na antevisão ao desafio marcado para as 18:00.

Ciente das "dificuldades" que o Belenenses SAD atravessa, enquanto 18.º e último da tabela, com 12 pontos e uma série de cinco jogos sem triunfos em curso, Pepa avisou que os "momentos de viragem" podem surgir em qualquer plantel, pelo que pediu aos seus jogadores para se apresentarem com os "níveis de intensidade no limite".

"Estamos preparados para tudo. O Belenenses SAD tem jogado num 4x4x2 e já jogou com uma linha de cinco defesas. Já analisámos o que podemos encontrar, mas temos de nos focar no que controlamos. Cada vez há menos jogos e menos pontos em disputa. Não temos tempo para errar. Temos de nos 'agarrar' ao que de bom fizemos no último jogo", defendeu.

O técnico vitoriano considerou, aliás, que a formação treinada por Franclim Carvalho tem "qualidade para ter mais pontos" e vincou que as diferenças entre o ambiente do Estádio D. Afonso Henriques, na jornada anterior, com mais de 15.000 espetadores "próximos dos jogadores", e aquele que se espera no vale do Jamor, com menos gente, não são "desculpa" para uma eventual quebra exibicional.

"Não podemos entrar para ver no que dá. Já cometemos erros e pagámo-los bem caro. Perdemos pontos e a oportunidade de continuar na Taça [de Portugal, após derrota com o Moreirense]. Se o Belenenses SAD for melhor do que nós, e formos infelizes, tudo bem, mas não temos tempo e espaço para desculpas. Nem eu, nem os jogadores o admitem", disse.

Titulares no embate com o Sporting de Braga, o defesa Miguel Maga, os médios Alfa Semedo e Tiago Silva e o avançado Oscar Estupiñán vão falhar o duelo com os 'azuis' por castigo, obrigando o técnico a 'mexer' de novo na equipa titular, mas Pepa realçou que a circunstância de mudar quase sempre o 'onze', embora "atípica", é uma "oportunidade" para outros elementos serem lançados.

O Vitória de Guimarães, sexto classificado da I Liga portuguesa, com 30 pontos, defronta o Belenenses SAD, 18.º e último, com 12, em partida agendada para as 18:00 de domingo, no Estádio Nacional, em Oeiras, com arbitragem de Rui Costa, da Associação de Futebol do Porto.

TYME // PFO

Lusa/Fim