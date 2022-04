Sobre este embate da jornada 30 da prova frente aos pacenses, o treinador do emblema vimaranense disse que "tem tudo para ser um grande jogo", desafiando a equipa a "encará-lo como uma final".

"Temos de continuar atrás do objetivo do quinto lugar e a ambição é grande. Mesmo não dependendo de nós, vamos fazer de tudo para o conseguir. Temos de ter a coragem, e dizer sem receios, que queremos os vencer últimos cinco jogos", vincou Pepa.

Apesar dessa ambição, o técnico vincou as dificuldades que a sua equipa irá encontrar, perante um adversário que analisa estar "em crescendo".

"O César Peixoto [treinador do Paços de Ferreira] está a fazer um grande trabalho, mérito dele e da estrutura do Paços, que conheço bem. Só perderam com as equipas do 'top 3', e nos últimos jogos têm demonstrado confiança e dinâmicas interessantes. Estão a potenciar a matéria-prima para fazer uma segunda volta muito boa", analisou Pepa.

Questionado se o facto de conhecer bem o emblema pacense, que orientou nas duas últimas épocas, pode ser uma vantagem para o Vitória de Guimarães neste desafio, Pepa falou "em momentos diferentes".

"Cada treinador tem a sua forma de trabalhar, e o que importa é que os jogadores se sintam confortáveis com as ideias transmitidas. Conheço muito bem os jogadores do Paços, e eles conhecem-me bem, mas isso não vai determinar nada", afirmou.

O técnico considerou, ainda, que o "apoio dos adeptos tem sido fundamental" para o crescimento da sua equipa nas recentes jornadas, apontando que o grupo "tem de estar contente pela força tremenda que tem sentido" e quer "retribuir dentro de campo".

Pepa foi ainda questionado sobre o seu futuro no clube vimaranense, e, apesar de estar mais preocupado com o atual momento, confessou que os próximos tempos também estão a ser discutidos.

"É natural se pense no futuro com a estrutura, e com o presidente, mas se me perguntarem onde está a energia e o foco nesta altura, digo que está no presente", partilhou.

Para este desafio com o Paços de Ferreira, os minhotos não podem contar os lesionados Tomás Handel e Jorge Fernandes, além do castigado Óscar Estupiñan, que viu o cartão vermelho no último jogo, a derrota caseira frente ao FC Porto (0-1).

O Vitória de Guimarães, sexto classificado com 39 pontos, recebe na sexta-feira o Paços de Ferreira, sétimo, com 36, numa partida agendada para as 20:30, com arbitragem de Hélder Malheiro, da Associação de Futebol de Lisboa.

JPYG // PFO

Lusa/Fim