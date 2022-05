Sousa, atual 293.º do 'ranking' ATP, venceu Gulbis, agora 350.º classificado, pelos parciais de 7-5 e 6-3, num duelo que durou uma hora e 38 minutos.

O tenista lisboeta, de 33 anos, juntou-se no quadro principal de Bordéus aos seus compatriotas Gastão Elias e Nuno Borges, que tiveram entrada direta para a primeira ronda.

Gulbis, também com 33 anos, chegou ao 10.º lugar da hierarquia mundial em 2014 e, nesse ano, alcançou as meias-finais de Roland Garros, em França, a sua melhor participação num torneio do 'Grand Slam'.

Ainda hoje, em Bordéus, Elias (155.º) vai defrontar o sueco Elias Yemer (139.º).

