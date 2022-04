"Finda a participação das equipas portuguesas nas provas europeias com o jogo de ontem [quinta-feira] do Sporting de Braga, importa destacar a melhor performance de sempre do futebol português. Provámos ter excecional importância para a política e economia nacional", escreveu o presidente do organismo, na rede social Twitter.

Na quinta-feira, o Sporting de Braga foi a última equipa portuguesa a deixar as provas da UEFA na presente época, ao perder frente ao Rangers, na Escócia, por 3-1, após prolongamento, e acabar eliminado nos quartos de final da Liga Europa. Em Braga, tinha batido os escoceses por 1-0.

Um dia antes, o Benfica empatou a três golos na deslocação a Liverpool, igualmente nos 'quartos', mas da Liga dos Campeões, tendo sido afastado face à derrota (3-1) consentida em Lisboa, no jogo da primeira mão.

Já o Sporting foi afastado nos oitavos de final da 'Champions', aos 'pés' dos ingleses do Manchester City, enquanto o FC Porto, que também participou na prova 'milionária', 'caiu' para a Liga Europa, tendo ultrapassado a Lazio, de Itália, nos 'play-offs' de acesso aos 'oitavos', nos quais foi eliminado pelos franceses do Lyon -- derrota por 1-0 no Dragão e empate a um golo em França.

