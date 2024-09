"Nenhum deles recuperou. O Marcus Edwards tem uma lesão, o Pote [Pedro Gonçalves] também tem. Portanto, temos algumas baixas, mas um 'onze' claramente preparado para vencer o jogo", adiantou o técnico, em conferência de imprensa na Academia de Alcochete.

Amorim tinha sido questionado sobre as lesões dos defesas centrais St. Juste, Eduardo Quaresma e Gonçalo Inácio, mas acrescentou os nomes dos avançados ao boletim clínico, sem adiantar mais detalhes sobre os tempos de paragem previstos.

"O Marcus [Edwards] e o Pote [Pedro Gonçalves] são pequenas lesões musculares, ainda não sabemos bem a gravidade, mas não deve ser nada de especial. É uma lesão muscular, que leva sempre o seu tempo, temos uma sequência de jogos, depois, temos a paragem para as seleções, vamos ver o que podemos fazer", desabafou.

Nesse sentido, admitiu a possibilidade de utilizar Conrad Harder, que tem treinado "quer como referência ofensiva, quer a jogar com Viktor [Gyökeres] na frente", para que os 'leões' tenham "planos diferentes para atacar equipas diferentes", mas não descartou outras possibilidades.

"Pode ser de início, pode ser depois com o desenrolar do jogo. Podemos juntar o Morita mais na frente, porque são blocos baixos e não há grandes sprints, que não é para ele, mas juntar ali mais perto da área um médio com a qualidade do Morita. Vamos ver o que vamos apresentar", comentou o treinador dos 'verde e brancos'

Sobre o adversário de domingo, Amorim admitiu ter "algumas dúvidas sobre como se vão apresentar defensivamente" e 'desvalorizou' a presença do internacional mexicano Ochoa na baliza do AVS, apesar de reconhecer o seu bom momento.

"Muito experiente, obviamente vai saber lidar com os tempos do jogo. Fez uma grande exibição e isso ajuda as equipas a aguentar, principalmente antes de sofrerem o primeiro golo, mas nada de especial. É um guarda-redes e nós temos é de evitar o guarda-redes e marcar golos", apontou.

O Sporting recebe o AVS no domingo, em partida da sexta jornada da I Liga portuguesa de futebol, com início previsto para as 20:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e arbitragem de Ricardo Baixinho (AF Lisboa).

A equipa orientada por Rúben Amorim procura a sexta vitória consecutiva noutros tantos encontros disputados esta época no campeonato, que lidera com 15 pontos, mais três do que FC Porto e Vitória de Guimarães, que se defrontam hoje.

O AVS, orientado por Vítor Campelos, segue em nono lugar da tabela classificativa, com sete pontos, resultantes de um empate e duas vitórias, a última das quais na jornada anterior, em casa, frente ao Rio Ave (1-0).

