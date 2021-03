A seleção angolana de futebol, os 'Palancas Negras', defronta a congénere da Gâmbia em Banjul, no dia 25 deste mês, em desafio da quinta jornada do grupo C de apuramento, e, no dia 29, mede forças com o Gabão, no estádio 11 de Novembro, em Luanda.

Para esta dupla jornada, Pedro Gonçalves convocou os guarda-redes António Dominique (Petro de Luanda), Hugo Marques (Farense, Portugal), Ricardo Baptista (Casa Pia, Portugal) e Teodoro Tchissingui (Recreativo da Caála).

Constam também os defesas Anderson Lukoki (Arminia Bielefeld, Alemanha), Bartolomeu Quissanga (Al Ain, Arábia Saudita), Diógenes João (Petro de Luanda), Joaquim Balanga (Interclube), Jonathan Buatu (Saint Truiden, Bélgica), José Matwila (Petro de Luanda), Kialonga Gaspar (Sagrada Esperança), Mukoni Lourenço (Club Brugge, Bélgica), Núrio Fortuna (Gent, Bélgica) e Salomão Troco (1º de Agosto).

Pedro Gonçalves covocou os médios, Alfredo Ribeiro 'Fredy' (Antalyaspor, Turquia), Anderson da Cruz (Rio Ave, Portugal), Giovani Bamba (Stade Lausane, Suíça), Hernilson Carmo (1º de Agosto), Manuel Cafuma 'Show' (Boavista, Portugal), Mário Balbúrdia (1º de Agosto), Jeremie Bela (Birmingham, Inglaterra) e Vladomiro Lameira (National Bank, Egipto).

Os avançados Manuel Afonso 'Ary Papel' (Ismaily, Egito), Vladmiro Félix 'Vá' (Paphos, Chipre), Fábio Abreu (Al Batin, Arábia Saudita), Helder Costa (Leeds, Inglaterra), Hermenegildo Bartolomeu (Ankaragucu, Turquia), Gelson Dala (Rio Ave, Portugal), Mbala Nzola (Spezia, Itália) e Mankoka Afonso (Bravos do Maquis) constam ainda da convocatória.

DYAS // VR

Lusa/Fim