"O treinador já atua na execução e no planeamento do futebol para 2025 e na definição do plantel", informou nas redes sociais o Santos, clube que lançou figuras como Pelé e Neymar, entre muitos outros.

Pedro Caixinha, de 54 anos, treinou várias equipas portuguesas desde 1999 e, em 2013, mudou-se para o futebol mexicano, no qual comandou o Santos Laguna até 2015.

Mais tarde treinou também os mexicanos do Cruz Azul, depois de por Al-Gharafa, do Qatar, pelos escoceses do Rangers, pelos sauditas do Al-Shabab e pelos argentinos do Talleres.

Chegou ao Brasil em dezembro de 2022 para ser o treinador do Bragantino, que o despediu em outubro último, numa altura em que a equipa corria o risco de descer à segunda divisão, categoria em que o Santos foi proclamado campeão este ano, garantindo assim o seu regresso ao Brasileirão um ano após ter sido relegado à segunda divisão.

Caixinha, que vai ser o segundo português a treinar o Santos, depois de Jesualdo Ferreira, em 2020, junta-se aos outros técnicos lusos no Brasileirão, casos de Abel Ferreira, no Palmeiras, Pepa, no Recife, e Artur Jorge, recém-coroado campeão com o Botafogo, que também venceu a Taça Libertadores.

DN // JP

Lusa/Fim