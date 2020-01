Paulo Gonçalves sofreu "lesões graves na cabeça, pescoço e coluna"

Lesões "graves na cabeça, pescoço e coluna" terão sido a causa da morte no domingo do piloto Paulo Gonçalves, na sequência de uma queda na sétima etapa do Rali Dakar, adiantou fonte da equipa à agência Lusa.

