"A comissão executiva da Federação Togolesa de Futebol (FTF) informa a decisão do senhor Paulo Rebelo Duarte, treinador e selecionador da seleção nacional do Togo, para rescindir o seu contrato de trabalho em 20 de junho de 2024", lê-se no comunicado.

Paulo Duarte, de 55 anos, chegou à seleção togolesa em 2021, depois de ter orientado os angolanos do 1.º de Agosto, após comandar as seleções nacionais de Burkina Faso, em três momentos diferentes, e do Gabão.

"O comité executivo lamenta esta decisão, mas regista-a e expressa a sua gratidão pelo trabalho, empenho e profissionalismo durante os anos de colaboração", remata a estrutura federativa.

A saída do antigo defesa da União de Leiria do comando técnico de 'os gaviões' ocorre após a derrota por 1-0 frente à RD Congo, em Kinshasa, da fase qualificação para o Mundial2026, e do empate caseiro diante do Sudão do Sul (1-1).

Após quatro jornadas, o Togo soma três pontos e ocupa o quarto lugar do Grupo B de qualificação africana para o Campeonato do Mundo, atrás de Sudão, que lidera com 10 pontos, Senegal, segundo com oito, e RD Congo, terceiro com sete.

