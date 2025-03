Patrícia Silva mantém calma em prova atribulada e avança para final nos mundiais de atletismo

Nanjing, China, 22 mar 2025 (Lusa) -- A atleta Patrícia Silva destacou hoje a calma com que enfrentou as atribuladas semifinais dos 800 metros em pista curta nos Campeonatos do Mundo de Atletismo, em Nanjing, China, conseguindo a qualificação para a final nos últimos momentos.