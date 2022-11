De acordo com o site do parlamento, foi colocado um novo ponto de votações regimentais para terça-feira, que inicialmente apenas estava previsto para sexta-feira, dia da votação final global do Orçamento do Estado para 2023.

No guião de votações regimentais para terça-feira - que antecederá a já habitual votação das normas orçamentais avocadas da véspera - consta apenas a deslocação do Presidente da República ao Qatar e pareceres da Comissão da Transparência, mas não os projetos de resolução já entregues no parlamento por BE, PAN e Livre sobre a mesma temática.

Ainda hoje, na Comissão parlamentar de Assuntos Estrangeiros será apreciado e votado o parecer de assentimento para a deslocação de Marcelo Rebelo de Sousa ao Qatar, entre quarta e sexta-feira, "a fim de assistir ao primeiro jogo da Seleção Nacional no Campeonato do Mundo de futebol", que se realiza na quinta-feira.

Os líderes parlamentares do PS e do PSD já anunciaram que vão dar assentimento à deslocação -- uma obrigação imposta pela Constituição -, enquanto IL, BE, PAN e Livre disseram que votarão contra.

