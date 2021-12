Palmeiras vence no 'Brasileirão' após conquista da Taça Libertadores

O Palmeiras, equipa do treinador português Abel Ferreira, venceu na terça-feira por 3-1 no estádio do Cuiabá, no primeiro jogo no campeonato brasileiro de futebol após a revalidação do título na Taça Libertadores, da 36.ª jornada da prova.