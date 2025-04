O Palmeiras adiantou-se no marcador com um golo de Facundo Torres, aos 45+4 minutos, e ampliou a vantagem, aos 58, por Flaco Lopez, com a equipa da casa a reduzir, aos 70, por intermédio de Deyverson.

Com este resultado, o conjunto orientado por Abel Ferreira lidera o Brasileirão com 13 pontos, com quatro vitórias e um empate, somando mais dois pontos do que o Flamengo.

Já o Cruzeiro, treinado por Leonardo Jardim, foi derrotado por 1-0 na deslocação ao terreno do Bragantino, com o único golo da partida a ser apontado por John John, aos 15 minutos.

O Cruzeiro segue no sexto lugar, com sete pontos, enquanto o Bragantino é quatro, com 10.

