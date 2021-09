O médio do Sporting repete a titularidade por Portugal face ao último encontro, diante da Bélgica, nos oitavos de final do Euro2020, enquanto o avançado do Benfica tinha cumprido o seu último pelos lusos também no torneio de verão, frente à Alemanha (4-2), em Munique, mas como suplente utilizado.

Assim, no Estádio Algarve, em Faro, com 7.865 espetadores presentes nas bancadas, o campeão da Europa em 2016 vai alinhar com Rui Patrício na baliza, atrás de uma defesa composta por João Cancelo, Ruben Dias, Pepe e Raphaël Guerreiro, enquanto o meio campo fica entregue a João Palhinha, Bruno Fernandes e Bernardo Silva.

O ataque é formado por Rafa, Diogo Jota e o capitão Cristiano Ronaldo.

De fora da ficha de jogo ficou o avançado Francisco Trincão, que rendeu na convocatória o lesionando Pedro Gonçalves, na terça-feira.

Por seu lado, a equipa comandada por Stephen Kenny vai iniciar a partida com Bazunu, Coleman, Duffy, O'Shea, Egan, Doherty, McGrath, Cullen, Hendrick, Idah e Connolly.

Portugal e República da Irlanda defrontam-se hoje, a partir das 19:45, no Estádio Algarve, um encontro que será dirigido pelo esloveno Matej Jug, enquanto o italiano Paolo Valeri estará no videoárbitro (VAR).

No dia 07 de setembro, os lusos jogam com o Azerbaijão, em Baku, e, pelo meio, vão defrontar o Qatar, num particular agendado para sábado, em Debrecen, na Hungria.

A fase de grupos da qualificação europeia para o Mundial2022 termina em novembro e o vencedor de cada um dos 10 grupos apura-se diretamente para a fase final. Os segundos classificados vão disputar os 'play-offs' de apuramento, aos quais se juntarão dois vencedores de grupos da Liga das Nações que não consigam qualificar-se diretamente para a fase final ou para os 'play-offs'.

AJC/MO // VR

Lusa/Fim