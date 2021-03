"Se formos capazes de levar ao jogo com o Santa Clara a intensidade, a concentração, a solidariedade e a disciplina tática que tivemos no jogo aqui, contra o Sporting, creio que podemos estar perto de conseguir de pontuar, algo que não fazemos há muito tempo", afirmou o treinador.

Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo de sábado, no Estádio de São Miguel, o técnico espanhol acrescentou que "sempre se disse que quanto mais se perde, mais perto se está de vencer" e, neste sentido, desejou que isso aconteça.

"Sabemos que vamos ter dificuldades, sabemos que vamos enfrentar uma equipa que está num dos melhores momentos da sua história, também é verdade que tem estado muito regular nos últimos anos", elogiou o treinador, que considerou o adversário como "um dos que está com mais estabilidade na Liga".

Pako Ayestarán destacou ainda a primeira volta do Santa Clara e, nesse sentido, considerou que é uma equipa "muito proativa e que trata de fazer com que as coisas aconteçam na relva" e, por isso, acrescentou que vai ser "um jogo com muita dificuldade".

"Mas a sina do Tondela é confrontar as dificuldades e sabemos que essas dificuldades vão existir até ao final da época e vamos enfrentá-las com toda a responsabilidade que temos", acrescentou.

O técnico elogiou ainda a equipa, tendo em conta a semana de treinos, e a "segurança defensiva" que têm tido em campo, e admitiu que "os jogadores nas posições avançadas estão em forma, num bom momento e com bom nível de confiança".

"Creio que vamos ter oportunidades e se formos capazes de minimizar as oportunidades do Santa Clara, estaremos mais perto de pontuar", adiantou, enquanto reconheceu que "é muito difícil estar sempre na máxima forma a nível emocional e na confiança".

Para este jogo, Pako Ayestarán não pode contar com o defesa Bebeto e o avançado Tomislav Strkalj, por estarem lesionados. Também Jota não viajou hoje para os Açores com a restante equipa, confirmou o técnico.

O Tondela, 11.º classificado, com 24 pontos, vai no sábado ao Estádio de São Miguel, nos Açores, enfrentar o Santa Clara, com 31 e na sétima posição, em jogo a contar para a 24.ª jornada da I Liga de futebol.

IYN // AJO

Lusa/Fim