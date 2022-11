Antunes adiantou o Paços de Ferreira, aos 40 minutos, redimindo-se da grande penalidade desperdiçada aos 33, ao acertar no poste, mas Antoine empatou para o Casa Pia, aos 48, fixando o resultado final de um jogo de domínio alternado, mas com ligeiro ascendente dos pacenses em oportunidades de golo.

A primeira parte pertenceu ao Paços, por diversas ocasiões próximo do golo: Butzke atirou ao poste, aos 19 minutos, Antunes 'aqueceu as luvas' a Lucas Paes, aos 29, um minuto antes de João Nunes desviar na área do Casa Pia, mas na cobrança da grande penalidade o internacional português acertou no poste.

Antunes afinou a pontaria a seguir numa bola 'morta' na pequena área, que aproveitou para desfazer a igualdade, mas no início da segunda parte, sem ter feito muito por isso, Antoine recebeu o passe de um colega e bateu Zé Oliveira, empatando o jogo.

Até ao final do encontro, as duas equipas alternaram no domínio do encontro, mas os lances mais perigosos pertenceram ainda assim aos pacenses, com destaque para um remate do júnior Mauro Couto, aos 75 minutos, apenas travado numa grande intervenção de Lucas Paes.

Com este empate, Paços e Casa Pia lideram provisoriamente o Grupo D, do qual fazem ainda parte Sporting de Braga e Trofense, da II Liga.

Jogo no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.

Paços de Ferreira -- Casa Pia, 1-1.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Antunes, 40 minutos.

1-1, Antoine, 48.

Equipas:

- Paços de Ferreira: Zé Oliveira, Jorge Silva, Nuno Lima, Ferigra, Antunes, Luiz Carlos (Holsgrove, 84), Ibrahim, Nigel Thomas (Bastien Toma, 68), Gaitán (Mauro Couto, 68), Uilton (Arthur Sales, 90) e Adrian Butzke (Koffi, 84).

(Suplentes: Jordi, Luís Bastos, Flávio Ramos, Pedro Ganchas, Holsgrove, Bastien Toma, Koffi, Mauro Couto e Arthur Sales).

Treinador: José Mota.

- Casa Pia: Lucas Paes, Lucas Soares, João Nunes, Fernando Varela, Zolotic, Derick Poloni, Eteki (Afonso Taira, 61), Ângelo Neto (Cuca, 74), Diogo Pinto (Romário Baró, 46), Antoine (Godwin, 61) e Rafael Martins (Clayton, 78).

(Suplentes: João Bravim, Léo Bolgado, Vasco Fernandes, Cuca, Afonso Taira, Romário Baró, Godwin, Anderson e Clayton).

Treinador: Filipe Martins.

Árbitro: Cláudio Pereira (AF Aveiro).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Luiz Carlos (33) e Koffi (89).

Assistência: 655 espetadores.

CYA // JP

Lusa/Fim