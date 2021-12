Os açorianos, que também procuravam uma segunda vitória consecutiva, adiantaram-se na reta final da primeira parte, com um golo do japonês Hidemasa Morita, aos 41 minutos, mas os pacenses, que apenas tinham vencido em casa uma vez esta temporada - triunfo 2-0 na primeira jornada sobre o Famalicão -, viraram na etapa complementar, com os dois golos do avançado brasileiro Denilson Júnior.

Com esta vitória, o Paços de Ferreira volta a subir na classificação e chega ao 10.º lugar, com os mesmos 17 pontos do Marítimo, nono, enquanto o Santa Clara é 14.º, com 13.

VR // VR

Lusa/fim